Жизнь на несколько семей: частный детектив рассказал безумные истории про изменников

Частный детектив из Великобритании Леон Харт разоблачил на лжи более 5 тысяч человек. Чаще всего среди его клиентов были мужчины и женщины, которые подозревали своих любимых в неверности. Истории, которые разоблачал Харт, просто поражают.

Двойная жизнь изменников

"Я работаю допоздна", – это не единственный вариант обмана партнера. За 15 лет опыта детектив сталкивался с безумными историями, поэтому теперь его ничто не удивляет.

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Как-то к детективу обратилась женщина, которая находилась в браке 50 лет. У них с мужем были дети и внуки, но жена заподозрила что-то не то. Во время наблюдения Харт установил, что мужчина проживает с другой женщиной в том же селе, где они живут с женой. Впоследствии он признался, что все 50 лет вел двойную жизнь. Мужчина жил на две семьи и с другой женщиной у него также были дети и внуки.

Другая история случилась в очень богатой семье. Женщина рассказала детективу, что ее муж еженедельно исчезает по "рабочим делам". Он имел самолет и лицензию пилота, поэтому мог самостоятельно летать. Харт выяснил, что мужчина на самом деле летал не по работе. У него было три семьи на разных островах, куда он по очереди наведывался каждую неделю. Мужчина скрывал свой секрет от всех женщин на протяжении многих лет.

Харт рассказал и о муже-предателе, который оказался очень сообразительным. Он говорил жене, что едет играть в гольф, а сам развлекался с любовницей. Мужчина клал свой телефон в пакет и оставлял его в кустах возле поля. Когда жена проверяла геолокацию партнера, то видела, что он на гольфе, хотя на самом деле мужчина был в соседнем отеле.

По данным детектива, чаще всего люди скрывают измены за ложью о том, что идут заниматься спортом или едут в командировку. На втором месте среди популярной лжи – "задерживание на работе".