"Роберт Де Ниро" разбил сердце 76-летней женщине из Великобритании

Интернет-мошенники продолжают изображать из себя звезд. Не успел мир оправиться от фейкового "Брэда Питта", как появился "Роберт де Ниро".

Джина Морган – 76-летняя жительница Северного Уэльса – была просто шокирована, когда в фейсбуке ей написал "Роберт де Ниро". "Знаменитый актер" присылал ей фотографии и активно предлагал приобрести членские карточки. Они якобы должны были вывести общение "Роберта" и Джины на новый уровень.

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В частности, говорилось, что после этого гениальный актер приедет к Джине домой.

Существует три типа членских карточек... Я могу соединить вас с менеджером, который проконсультирует, как можно их получить,

– писал "Роберт".

К счастью, Джина не успела приобрести чудо-карты, которые стоили 500 долларов. Ее внучка Шеннон заметила переписку бабушки с "де Ниро" и заявила бабушке, что это – не он. Джина была шокирована тем, что чуть не стала жертвой мошенников.

В то же время Шеннон отмечает: даже если бы она не спохватилась, бабушка все равно "не купилась бы" на фейкового де Ниро. Особенно женщину насторожили фото актера в смокинге. Они выглядели неестественными.

Стоит заметить, что недавно женщина из Румынии пострадала от фейкового "Брэда Питта". Он сначала признался леди в любви, а впоследствии выманил у нее 1300 евро.