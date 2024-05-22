Измени настройки Netflix, чтобы сцена в карете в "Бриджертонах" стала еще горячее

В мае 2024 года Netflix наконец представил зрителям первую часть третьего сезона "Бриджертонов". На этот раз – в центре внимания Колин и Пенелопа. Химия между этими двумя была всегда , но в новом сезоне приготовьтесь к настоящей страсти.

Осторожно! Далее возможны спойлеры. В течение первых четырех серий, которые уже вышли на Netflix, мы наблюдаем за развитием истории Колина Бриджертона, который пытается "влиться в общество", и давно влюбленной в него Пенелопы, которая твердо решила в этом сезоне найти себе мужа, чтобы съехать от родственников.

Обратите внимание Почти сериальные страсти: что известно о личной жизни звезд "Бриджертонов"

Пикантные сцены между влюбленными – фишка "Бриджертонов". Колин и Пенелопа также не подвели. Их пока финальная сцена в карете повысила пульс и сердцебиение зрителям из разных уголков мира. Поговаривают, что сцену сняли со второго дубля, потому что первая версия была "слишком страстной".

В сети обсуждают то, как хорошо актеры вжились в роли. Тем более, что уже давно ходят слухи об отношениях актера Люка Ньютона (Колин) и актрисы Николы Кохлан (Пенелопа).



Сцена в карете – в топе самых горячих из "Бриджертонов" / Кадр из фильма

Как сделать сцену еще горячее

Поклонникам рассказали: чтобы сделать сцену еще горячее, стоит изменить настройки Netflix: нажать "Аудио и субтитры", а затем в разделе "Аудио" выбрать опцию аудиоописания. Так вы сможете услышать описание всего, что делали Колин и Пенелопа в их хот-момент. Маленький спойлер: "Он наклоняется ближе. Начинается страстный поцелуй. Он обнимает ее за талию. Они расстаются на короткий момент, а затем обмениваются несколькими глубокими медленными поцелуями".