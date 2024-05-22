Обережно! Далі можливі спойлери. Упродовж перших чотирьох серій, які вже вийшли на Netflix, ми спостерігаємо за розвитком історії Коліна Бріджертона, який намагається "влитися у суспільство", та давно закоханої у нього Пенелопи, що твердо вирішила цього сезону знайти собі чоловіка, аби з'їхати від родичів.

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Пікантні сцени між закоханими – фішка "Бріджертонах". Колін та Пенелопа також не підвели. Їхня наразі фінальна сцена у кареті підвищила пульс та серцебиття глядачам з різних куточків світу. Подейкують, що сцену зняли з другого дубля, бо перша версія була "занадто пристрасною".

У мережі обговорюють те, як добре актори вжилися у ролі. Тим більше, що вже давно ходять чутки про стосунки актора Люка Ньютона (Колін) та акторки Ніколи Кохлан (Пенелопа).



Сцена у кареті – у топі найгарячіших з "Бріджертонів" / Кадр з фільму

Як зробити сцену ще гарячішою

Шанувальникам розповіли: щоб зробити сцену ще гарячішою, варто змінити налаштування Netflix: натиснути "Аудіо та субтитри", а потім у розділі "Аудіо" обрати опцію аудіоопису. Так ви зможете почути опис всього, що робили Колін та Пенелопа у їхній хот-момент. Маленький спойлер: "Він нахиляється ближче. Починається пристрасний поцілунок. Він обіймає її за талію. Вони розлучаються на короткий момент, а потім обмінюються кількома глибокими повільними поцілунками".