Скандальный брак: 16-летняя "королева красоты" вышла замуж за 65-летнего политика

В Бразилии случился скандал из-за брака 16-летней девушки с мужчиной, который старше ее на 49 лет. Этот союз привлек особое внимание общественности после того, как стало известно, что новоиспеченный зять повысил маму своей юной жены сразу на следующий день после свадьбы.

Пара не нарушила закон

Сейчас Каунане Роде 17 лет, а ее мужу Гиссаму Хуссейну Дехайни – 66 лет. Недавно нестандартные супруги отпраздновали первую годовщину своего брака.

Читайте также От сценария к реальности: кем на самом деле были влюбленные Джек и Роуз из "Титаника"

Каунане еще учится в средней школе. В прошлом году она заняла второе место на конкурсе красоты "Мисс Араукария". В то же время ее муж – бывший мэр города. Они поженились после того, как девушке исполнилось 16 лет. По закону такой брак разрешен. Ведь в Бразилии люди, достигшие 16-летнего возраста, могут жениться с разрешения обоих родителей или законных представителей.



Супруги в браке уже год / Фото @kau.cmg_

Однако общественность возмутил тот факт, что мать девушки работает на своего зятя. Сразу после свадьбы он назначил ее секретарем отдела культуры.

В годовщину свадьбы Каунане опубликовала в инстаграме сообщение со скриншотом своего имени и имени ее мужа в поисковом запросе и написала: "Год желания знать: поклонники или ненавистники"?



Девушка публикует фото со своим мужем в соцсетях / Фото @kau.cmg_

Многие люди в Бразилии поддерживают отношения пары с разницей в возрасте и считают, что они являются "примером настоящей любви и преодоления предрассудков".