Брат подарил своей сестре свадебное платье: видео, которое до слез тронуло сеть

После того как Виктория Аланья обручилась, ее брат Брэдли решил сделать для нее идеальный подарок. Мужчина долгое время работал, чтобы приобрести для сестры свадебное платье.

Эта история облетела сеть и тронула до слез пользователей. Как отреагировала невеста – читайте дальше.

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Подарок для сестры

Брэдли признался, что любит сюрпризы и у него вызывает восторг возможность удивить кого-нибудь. Поэтому узнав, что его сестра в поисках свадебного платья подумал: почему бы не сделать Виктории такой подарок.

В видео, которое опубликовал Брэдли, видно, как Виктория примеряет платье мечты. В этот момент ее брат озвучивает, что заплатит за наряд и это будет его свадебным подарком. В момент женщина не может сдержать слез.

Я просто хочу, чтобы ты чувствовала себя как можно красивее и поэтому мой подарок будет такой,

– сказал Брэдли своей сестре.

Окружающие, ставшие свидетелями этой истории, тоже не могли сдержать слез. А Виктория долгое время не могла прийти в себя от такой неожиданности от родного человека.

Примерить желаемое платье, а потом услышать, что он хочет его приобрести для меня, я переспросила: что? Я была поражена и совершенно не ожидала такого поступка,

– призналась Виктория в интервью.

Женщина добавила, что ее платье было идеальным и именно таким, о котором она мечтала: скромным, но не слишком и с большой юбкой. Это стало для нее лучшим свадебным подарком. А Брэдли сыграл огромную роль и в самой планировке праздника.

"Смотря на то, что он для меня сделал, я еще больше ему обязана", – призналась она.