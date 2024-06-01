Чтобы не было неудобно: бортпроводница назвала лучший способ флирта с членами экипажа

Опытная бортпроводница назвала самую большую ошибку мужчин, которые флиртуют с членами экипажа. Она призвала людей никогда так не делать, иначе поездка может стать ужасной.

Худший способ завязать отношения на борту

Стюардесса Тайра советует никогда не пытаться ухаживать за членами экипажа во время полета. По ее словам, это худшее, что может сделать пассажир.

Читайте также Мы как Зендея и Том Холланд, – пара с разницей в росте рассказала о хейте окружения

Дело в том, что обязанность бортпроводницы быть вежливой с пассажирами. Это очень усложняет ситуации, когда человек, который флиртует, является неприятным для работника экипажа.

Вы знаете что, стюардесса должна быть доброй с вами. Это просто очень неудобная ситуация, и нам это не нравится,

– рассказала Тайра.

Если вам понравился кто-то из членов экипажа и вы заинтересованы в общении, то лучший вариант – написать свой номер телефона или ссылку на соцсети на листочке и передать работнику при выходе из самолета. Если стюардесса или стюард заинтересованы в вас, то сами с вами свяжутся.

"Тогда никому не будет неудобно. Бортпроводник сам решит, хочет ли вам написать", – объяснила Тайра.

Кстати, девушка рассказала, что некоторые пассажиры пытались флиртовать с ней только ради бесплатного места в первом классе. Такое поведение было для стюардессы отвратительным.