Найгірший спосіб зав'язати стосунки на борту

Стюардеса Тайра радить ніколи не намагатися залицятися до членів екіпажу під час польоту. За її словами, це найгірше, що може зробити пасажир.

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Річ у тому, що обов'язок бортпровідниці бути ввічливою з пасажирами. Це дуже ускладнює ситуації, коли людина, яка фліртує, є неприємною для працівника екіпажу.

Ви знаєте що, стюардеса повинна бути доброю з вами. Це просто дуже незручна ситуація, і нам це не подобається,

– розповіла Тайра.

Якщо вам сподобався хтось з членів екіпажу і ви зацікавлені у спілкуванні, то найкращий варіант – написати свій номер телефону або посилання на соцмережі на листочку й передати працівнику під час виходу з літака. Якщо стюардеса чи стюард зацікавлені у вас, то самі з вами зв'яжуться.

"Тоді нікому не буде незручно. Бортпровідник сам вирішить, чи хоче вам написати", – пояснила Тайра.

До речі, дівчина розповіла. що деякі пасажири намагалися фліртувати з нею лише заради безкоштовного місця у першому класі. Така поведінка була для стюардеси огидною.