"Ромео мог бы мне позавидовать": как Богдан Бенюк встретил любовь всей жизни в 5 лет

Известный украинский актер Богдан Бенюк признается, что ему мог бы позавидовать шекспировский Ромео. Все потому, что герой встретил Джульетту, когда ей было 13. Между тем история любви Бенюка началась, когда его избраннице Ульяне было 5 лет.

Богдан и Ульяна находятся в браке с 1977 года. Своей историей они показывают, что любовь живет вовсе не три года, а сколько, сколько влюбленные сами этого захотят. Love 24 рассказывает, что известно о паре.

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Судьбоносное знакомство в детстве

Любовь жизни Богдан встретил в 5 лет. Ульяна была его ровесницей. Тогда семья девочки переехала в Бытков, где жили Бенюки. Ульяна пошла в местный детсад и с первой встречи запала Богдану в сердце. Актер признавался, что в детском саду был, как маленький султан. В то же время ни одна из местных девочек так и не пленила его детское сердце.

Богдан рассказывал, что когда увидел Ульяну, первым порывом было спрятаться за дверью второй комнаты садика.

И когда "моя с первого взгляда любовь" переступила порог комнаты, я его внезапно крепко поцеловал в щечку! И с тех пор мы с ней стали навсегда не разлей вода,

– делился актер.

Встречаться Богдан и Ульяна начали на первом курсе университета. С тех пор влюбленные прошли долгий и счастливый путь. У них – трое детей: дочери Марьяна и Олеся и сын Богдан-Гордей.



Богдан и Ульяна / "Деловая столица"

Секрет счастья от Бенюка

Актер охотно делится секретами своего семейного счастья. В частности, признавался, что когда-то не понимал, для чего часто признаваться жене в любви. Потому что он же и так ежедневно показывает это поступками. В то же время впоследствии понял: теплые слова – важны. Они душевно поднимают двух людей и помогают им держаться.

Бенюк убежден, что любовь нужно все время подогревать внутренними ресурсами. Она имеет стадии перехода: от штиля до вспышки. Все зависит от людей. Не бывает, как у Ромео и Джульетты, любовь видоизменяется, и люди с ней растут.

По словам актера, его супружеская жизнь – его гордость. А жена Ульяна проявляет незаурядную мудрость, чтобы эта история была исключительно счастливой.