Перед стартом поездки на 72 часа, Фрида и Лео оставили в ящике под замком свои мобильные телефоны. Какой результат дал этот эксперимент – читайте дальше.

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Без связи

Зависимость от гаджетов называют болезнью 21 века. Ведь кто же не начинал свой день с телефоном в руках, скроля новостную ленту или просматривая видео в соцсетях. Тревел-блогеры откровенно признались, что эта проблема затронула их. Фрида и Лео проводят слишком много времени в телефоне: по работе или читая какие-то сообщения. Поэтому решение нашлось кардинальное!

Герои решили отправиться на выходные в мини-путешествие. Но перед этим спрятали свои мобильные телефоны в ящик и закрыли его на замок.

Это именно то, что нам было нужно!

– написали они откровенное признание в описании к видео.

За 72 часа отдыха удалось перечитать отложенные ранее книги и насладиться видами местности. Более того – Фриде и Лео не хотелось после этого даже включать свои телефоны. Теперь они пытаются интегрировать в жизнь эту привычку.

Некоторые подписчики в комментариях скептически отнеслись к этому эксперименту. Мол, для того чтобы снять видео, блогеры все равно использовали телефоны. Фрида и Лео отметили, что это всего 20-секундное видео и оно не заняло много времени с 72 часов.

"Я знал, что в комментариях будут ненавистники. Перестаньте быть мелочными и сделайте то, что раньше не делали. Отложите и свои телефоны на 72 часа и сделайте что-нибудь лучшее", – поддерживали эксперимент другие пользователи в комментариях.

Кстати, раньше мы писали о такой проблеме, как фабинг. Это зависимость от телефона и постоянное желание им пользоваться даже во время общения с партнером. Как это может повлиять на отношения – читайте здесь.