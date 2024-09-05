Не хотела быть еще одной молодой девушкой в списке парня

Сабрина была счастлива в отношениях со старшим на 22 года мужчиной. Однако она решила прекратить эти отношения, когда проанализировала предыдущие романы бойфренда.

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Девушка поняла, что все бывшие возлюбленные ее бойфренда имели нечто общее – им всем было около 20 лет. Сабрина заподозрила, что у мужчины есть одержимая идея – встречаться только с младшими. Поэтому она решила прямо его об этом спросить.

Когда я его спросила, он этого не отрицал. Фактически, он признался, что никогда не представлял себя рядом с женщиной, старше 25 лет,

– рассказала Сабрина.



Блогерша разошлась с партнером из-за его одержимости молодыми девушками / Фото из инстаграма Сабрины Лоу

В тот момент блогерша поняла – она просто очередная молодая девушка в длинном списке бойфренда. Сабрине стало неприятно, она больше не чувствовала себя особенной для него. Лоу решила немедленно разорвать романтические отношения, чтобы в будущем бойфренд не заменил ее на более молодую девушку.