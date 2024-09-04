Бейонсе – 43 года: что известно о таинственной личной жизни звезды

Американская певица Бейонсе 4 сентября празднует свой 43-й день рождения. Артистка является одной из самых успешных темнокожих певиц в мире. Кроме потрясающей карьеры, Бейонсе успешна и как мать, ведь она воспитывает трех детей. Однако личную жизнь звезда держит за семью замками.

Бейонсе уже 16 лет замужем за американским рэпером Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер). Их брак окутан тайнами, любовью и слухами об изменах мужа. Все, что известно об истории любви Бейонсе и Jay-Z, рассказывает Love 24.

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Будущие супруги познакомились в конце 90-х, когда Бейонсе было 18 лет. Полтора года молодые исполнители дружили – они часто созванивались и поддерживали друг друга. Именно на этой почве и проросла их любовь, ведь уже в 2001 году пара впервые вместе появилась на публике.

Вместе больше 20 лет

Рэпер и певица активно вместе работали и снимали клипы, в конце концов такое прочное сотрудничество переросло в тайную свадьбу в апреле 2008 года. Лишь через несколько месяцев знаменитости публично признались, что поженились.

7 января 2012 года у супругов родилась первая дочь – Блу Айви Картер. Тогда Бейонсе признавалась, что еще больше влюбилась в своего мужа.

Этот ребенок заставил меня полюбить его больше, чем я когда-либо думала, что смогу полюбить другого человека. Просто я так сильно его люблю, что мы чувствуем себя почти как одно целое. Я не знаю, как это описать,

– говорила Бейонсе в интервью.

Однако уже через 2 года появились первые слухи о проблемах в браке знаменитостей. Бейонсе и Jay-Z не комментировали эту информацию, а близкие друзья пары уверяли СМИ – артисты счастливы вместе.



Бейонсе и Jay-Z, 2019 год / Фото Getty Images

Но потом певица выпустила альбом Lemonade, в котором пела о боли, а рэпер в собственных песнях признавался об интрижках и просил прощения у жены. В конце концов, в июне 2017 года Бейонсе родила мужу двойню – сына Сэра и дочь Руни, а отношения супругов якобы наладились. Артисты даже возобновили свои свадебные обеты.

Сейчас супруги периодически вместе появляется на публике и работает над совместными песнями. Однако никаких деталей о своем браке исполнители, по-прежнему, не рассказывают.