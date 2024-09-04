Разом понад 20 років

Бейонсе вже 16 років одружена з американським репером Jay-Z (справжнє ім'я – Шон Корі Картер). Їхній шлюб оповитий таємницями, коханням та чутками про зради чоловіка. Усе, що відомо про історію кохання Бейонсе та Jay-Z, розповідає Love 24.

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Майбутнє подружжя познайомилося наприкінці 90-х, коли Бейонсе було 18 років. Півтора року молоді виконавці дружили – вони часто зідзвонювалися та підтримували один одного. Саме на цьому підґрунті й проросло їхнє кохання, адже вже у 2001 році пара вперше разом з'явилася на публіці.

Репер та співачка активно разом працювали й знімали кліпи, зрештою така міцна співпраця переросла у таємне весілля у квітні 2008 року. Лише через кілька місяців знаменитості публічно зізналися, що побралися.

7 січня 2012 року у подружжя народилася перша донечка – Блу Айві Картер. Тоді Бейонсе зізнавалася, що ще більше закохалася у свого чоловіка.

Ця дитина змусила мене полюбити його більше, ніж я коли-небудь думала, що зможу полюбити іншу людину. Просто я так сильно його люблю, що ми відчуваємо себе майже як одне ціле. Я не знаю, як це описати,

– казала Бейонсе в інтерв'ю.

Однак вже через 2 роки з'явилися перші чутки про проблеми у шлюбі знаменитостей. Бейонсе та Jay-Z не коментували цю інформацію, а близькі друзі пари запевняли ЗМІ – артисти щасливі разом.



Бейонсе і Jay-Z, 2019 рік / Фото Getty Images

Згодом співачка випустила альбом Lemonade, у якому співала про біль, а репер у власних піснях зізнавався про інтрижки і просив пробачення у дружини. Зрештою, у червні 2017 року Бейонсе народила чоловіку двійню – сина Сера і доньку Руні, і стосунки подружжя нібито налагодилися. Артисти навіть поновили свої весільні обітниці.

Зараз подружжя періодично разом з'являється на публіці і працює над спільними піснями. Однак жодних деталей про свій шлюб виконавці, як і раніше, не розповідають.