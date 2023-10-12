Пикантное предложение: Барбра Стрейзанд раскрыла подробности отношений с Марлоном Брандо

Одна из самых известных актрис Барбра Стрейзанд работает над мемуарами "Мое имя Барбра". В них звезда откровенно поделится подробностями своей жизни и даже достаточно пикантными моментами.

Так, Стрейзанд раскрыла тайну – какое предложение ей сделал Марлон Брандо во время вечеринки Vanity Fair перед тем, как они стали друзьями на всю жизнь.

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Предложение Брандо

Барбра Стрейзанд откровенно признавалась, что в определенное время не была довольна своей внешностью, но она привлекала немало мужчин. Согласно тому, что может появиться в книге, то и звезда "Крестного отца" Марлон Брандо не был исключением в списке поклонников Стрейзанд.

Как пишет издание, в 1996 году мужчина сделал своей коллеге достаточно неприличное предложение – предложил секс. При этом Брандо был в то время женат. Конечно, Барбра ему отказала, но после этого они стали друзьями на всю жизнь.

Но этот случай был не единственным. Впоследствии Брандо снова обратился к Стрейзанд с непристойным предложением. На что ей пришлось искать очень оригинальную отговорку.

Я сказала: "Марлон, я не могу остаться с тобой на ночь. Я пойду с тобой на день",

– вспомнила Барбра.

Отметим, Барбра Стрейзанд в браке с Джеймсом Бролином. Они поженились в 1998 году после того, как согласились на свидание вслепую.

"Я встретила его за обедом и ожидала, что он будет бородатым горным мужчиной. Но он отстриг все свои волосы и был гладко выбрит. Я спросила его: "Кто испортил тебе волосы?". Позже он признался мне, что тогда влюбился в меня" , – вспоминала Стрейзанд.

Сам Бролин на вопрос о секрете супружеских отношений отвечал, что нужно уметь быть переговорщиком и иметь терпение.