Бабушка осуществила свою мечту и связала свадебное платье: фото роскошного наряда

80-летняя Ширли Элликотт из Великобритании вышла замуж уже много лет назад, но всегда мечтала связать свадебное платье. К осуществлению мечты женщину подтолкнул ее муж.

Осуществила свою мечту в 80 лет

У Ширли есть 5 детей, 11 внуков и 10 правнуков. Вязать она научилась сама в 5 лет. С тех пор это ее любимое занятие.

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Я вяжу спицами, шью, вяжу крючком. Все, что я могу сделать своими руками, я делаю. Вязание – это моя страсть,

– сказала Ширли.

Женщина уже вязала выпускные платья и даже шила свадебные. Однако она мечтала сделать свадебное платье именно из пряжи.

Ежегодно в родном селе Ширли происходит шоу, на котором местные жители могут выставить что-то, что сделали своими руками. Женщина решила связать платье, но ее муж, Кен, сказал: "Почему бы тебе не сшить свадебное платье, о котором ты постоянно говоришь?".

Женщина сразу же согласилась и взялась за выполнение работы. Она закупила все необходимые материалы и начала вязать. На создание длинного свадебного платья у Ширли ушло всего лишь 3 недели. Результат получился очень красивый – платье на длинный рукав, с пуговицами спереди и длинным шлейфом. Платье идеально подойдет для празднования свадьбы в стиле бохо.

Ширли рассказала, что сделала в платье более 1 тысячи стежков. Сейчас его продают в местном благотворительном магазине вблизи Солсбери, а заработанные средства 80-летняя бабушка хочет передать на благотворительность.

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Пользователи сети в восторге

В комментариях к фото платья в инстаграме многие женщины похвалили талантливую Ширли: