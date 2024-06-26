Жену встретил еще в первом классе: что известно о личной жизни Артема Довбыка
Центральный нападающий национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик 26 июня сыграет в матче против команды Бельгии. Горячий футболист еще несколько лет назад покорил сердца украинок, когда забил победный гол на Евро-2020. Мы решили рассказать, кому принадлежит сердце Артема Довбыка.
Безусловная поддержка и счастливая семья
27-летний футбольный нападающий женат еще с 2020 года. Но со своей возлюбленной Юлией Артем познакомился еще в детстве, пишет Love24.
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Будущие супруги вместе учились в школе. Какое-то время одноклассники даже сидели за одной партой. Так что они вместе росли и взрослели. Чувства между Артемом и Юлией вспыхнули в подростковом возрасте.
Мы с первого класса знаем друг друга, идем по жизни бок о бок,
– рассказала Юлия в эфире "Сніданок з 1+1".
Когда влюбленным было по 23 года, они поженились. Но свадьбе предшествовало роскошное предложение руки и сердца на берегу моря в Доминиканской республике.
Влюбленные поженились летом 2020 года / Фото из инстаграма Довбыка
2 августа 2022 года у супругов родилась дочь Кира. На странице Юлии в инстаграме указано, что сейчас они живут в Испании. Женщина активно делится милыми семейными фотографиями в своих соцсетях.
Юлия во всем поддерживает своего любимого, а Артем даже целует обручальное кольцо, когда забивает гол, чем очень радует жену.
Артем – человек публичный, а я всегда рядом. Я его лицо, всегда поддерживаю. Какая бы ни была игра – хорошая или плохая – я всегда рядом. Он редко бывает дома, поэтому я понимаю, насколько это для него важно,
– сказала Юлия.
Женщина старается всегда быть на стадионе, когда играет Артем, даже если матч на выезде. Супруги кажутся по-настоящему счастливыми вместе.