Две жены, официальная любовница и "роман" с Мадонной: кто главная женщина Антонио Бандераса

Талантливый и харизматичный актер Антонио Бандерас сегодня отмечает свой день рождения. Пылкому любовнику и покорителю женских сердец исполняется 63 года.

Сколько романов не приписывали бы этому звездному мужчине, но официальных жен у него было всего две. А несколько лет назад появилась еще одна возлюбленная. О трех главных женщинах Антонио Бандераса читайте в нашем материале.

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Ана Леса

Она – искусствовед и актриса, которая не побоялась однажды подойти к известному актеру в кафе и завязать разговор. Так Ана Леса познакомилась с Антонио Бандерасом. Удивительно, но их роман не стал очередным для актера – что-то такое было в этой женщине, что заставило ловеласа немного остановиться и влюбиться!

Он писал ей стихи, пел песни и уже через полгода Ана и Антонио обручились. Женщина отличалась от всех горячих любовниц Бандераса спокойствием и верностью, что полностью вписывалось в роль жены. Но на их пути стал Голливуд.

Антонио Бандерас и Ана Леса / Getty Images

Антонио предложили роль в фильме "Короли мамбо" и он вместе с Аной отправился в Лос-Анджелес. Как бы он ни пытался "пристроить" жену хотя бы на второстепенные роли, ничего достойного не удавалось. Да еще и Мадонна появилась на горизонте! Певица заинтересовалась привлекательным мужчиной и даже называла его "латиноамериканским любовником". Впрочем, дальше флирта вроде бы не зашло.

Но Ане, конечно, все это не нравилось, поэтому она вернулась домой в Испанию. Тысячи километров и пропасть между супругами росли. Поэтому в 1996 году Бандерас и Леса разошлись.

Мелани Гриффит

До этого в 1995 году Антонио Бандерас познакомился на съемочной площадке с Мелани Гриффит. Она стала его партнершей в одной романтической комедии. Сразу между ними пробежала вспышка и начался определенный романтический водоворот. Но так как Антонио и Мелани были в официальных отношениях и должны были продолжать работу, они пытались утолить это чувство.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит / Getty Images

В 1996-м они сошлись снова и через месяц после своих разводов сыграли скромную свадьбу. Через четыре месяца у пары родилась единственная общая дочь Стелла.

И в этих отношениях тоже появилась Мадонна! Мелани ревновала мужа к артистке и даже следила за ним. Но Мадонна отмечала, что "не пересекала границы", потому что Бандерас был из Гриффит.

Антонио Бандерас и Мадонна / Getty Images

Супружеская жизнь двух звезд была бурной. О чем говорит признание Антонио Бандераса в одном интервью. А уже в 2014 году стало известно об их разводе! "Непримиримые разногласия" – именно это значилось в документах.

Друзья были в шоке, и сама Мелани отмечала, что никогда бы не подумала о таком реальном разводе. Впрочем, татуировку с именем уже бывшего любимого она удалила и заменила именами своих детей в формате кроссворда.

Татуировка Мелани Гриффит / Getty Images

Николь Кимпел

Несмотря на развод, Антонио считает Мелани своей семьей. Они любят проводить вместе с дочерью Стеллой выходные, а вот компанию им составляет новая любовь Бандераса – Николь. Известно, что женщина работала инвестиционным банкиром, имеет свой бренд одежды вместе с сестрой-близняшкой и увлекла мужчину спокойствием и уравновешенностью. Она младше его на 21 год.

Антонио Бандерас и Николь / Getty Images

А еще она настоящая спасительница! В начале 2019 года Антонио перенес сердечный приступ. Как раз в этот момент Николь была рядом и дала ему необходимое лекарство до приезда скорой – это и спасло звезду. После этого он пересмотрел некоторые моменты своей жизни. Бандерас признал, что прожил ее не очень хорошо, но поблагодарил за второй шанс.

Теперь актер уделяет внимание тому, что имеет действительно важное значение. К примеру, работе и своим родным. В частности, он больше времени начал проводить с дочерью.

Вещи, которым я придавал большое значение, перестали быть важными. Моя дочь, друзья, семья и мое призвание как актера – вот настоящее. В определенном смысле это, наверное, одно из лучших, что произошло в моей жизни,

– делился актер.