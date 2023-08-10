Скільки б романів не приписували цьому зірковому чоловіку, та офіційних дружин у нього було усього дві. А декілька років тому з'явилася ще одна кохана. Про трьох головних жінок Антоніо Бандераса читайте у нашому матеріалі.

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Ана Леса

Вона – мистецтвознавиця та акторка, яка не побоялася одного разу підійти до відомого актора у кафе і зав'язати розмову. Так Ана Леса познайомилася із Антоніо Бандерасом. На диво їхній роман не став черговим для актора – щось таке було у цій жінці, що змусило ловеласа трохи зупинитися і закохатися!

Він писав їй вірші, співав пісні і вже за півроку Ана та Антоніо побралися. Жінка відрізнялася від усіх палких коханок Бандераса спокоєм та вірністю, що цілком вписувалося у роль дружини. Але на їхньому шляху став Голлівуд.

Антоніо Бандерас та Ана Леса / Getty Images

Антоніо запропонували роль у фільмі "Королі мамбо" і він разом з Аною відправився до Лос-Анджелеса. Як би він не намагався "прилаштувати" дружину бодай на другорядні ролі, нічого гідного не вдавалося. Та ще й Мадонна з'явилася на горизонті! Співачка зацікавилася привабливим чоловіком і навіть називала його "латиноамериканським коханцем". Утім, далі флірту начебто не зайшло.

Але Ані, звісно, все це не подобалося, тому вона повернулася додому в Іспанію. Тисячі кілометрів і прірва між подружжям зростала. Тому у 1996-му році Бандерас та Леса розійшлися.

Мелані Гріффіт

До цього у 1995 році Антоніо Бандерас познайомився на знімальному майданчику з Мелані Гріффіт. Вона стала його партнеркою в одній романтичній комедії. Одразу між ними пробіг спалах та розпочався певний романтичний вир. Але так як Антоніо та Мелані були в офіційних стосунках і мали продовжувати роботу, вони намагалися втамувати це почуття.

Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт / Getty Images

У 1996-му вони зійшлися знову і за місяць після своїх розлучень зіграли скромне весілля. За чотири місяці у пари народилася єдина спільна донька Стелла.

І в цих стосунках теж з'явилася Мадонна! Мелані ревнувала чоловіка до артистки і навіть слідкувала за ним. Та сама Мадонна наголошувала, що "не перетинала межі", бо Бандерас був із Гріффіт.

Антоніо Бандерас та Мадонна / Getty Images

Подружнє життя двох зірок було бурхливим. Про що свідчить зізнання Антоніо Бандераса в одному інтерв'ю. А вже у 2014 році стало відомо про їхнє розлучення! "Непримиренні розбіжності" – саме це значилося у документах.

Друзі були у шоці, та й сама Мелані зазначала, що ніколи б не подумала про таке реальне розлучення. Утім, татуювання з ім'ям вже колишнього коханого вона видалила та замінила на імена своїх дітей у форматі кросворда.

Татуювання Мелані Гріффіт / Getty Images

Ніколь Кімпел

Попри розлучення, Антоніо вважає Мелані своєю родиною. Вони люблять проводити разом із донькою Стеллою вихідні, а от компанію їм складає нове кохання Бандераса – Ніколь. Відомо, що жінка працювала інвестиційним банкіром, має свій бренд одягу разом із сестрою-близнючкою і захопила чоловіка спокоєм та урівноваженістю. Вона молодша за нього на 21 рік.

Антоніо Бандерас та Ніколь / Getty Images

А ще вона справжня рятівниця! На початку 2019 року Антоніо переніс серцевий напад. Як раз у цей момент Ніколь була поруч та дала йому необхідні ліки до приїзду швидкої – це і врятувало зірку. Після цього він переглянув деякі моменти свого життя. Бандерас визнав, що прожив його не дуже добре, але подякував за другий шанс.

Тепер актор приділяє увагу тому, що має дійсно важливе значення. Наприклад, роботі та своїм рідним. Зокрема він більше часу почав проводити із донькою.

Речі, яким я надавав великого значення, перестали бути важливими. Моя донька, друзі, родина і моє покликання як актора – ось справжнє. У певному сенсі це, напевно, одне з найкращих, що сталося в моєму житті,

– ділився актор.