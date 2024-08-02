Впервые за много лет: Джоли ошеломила заявлением о Питте и их отношениях

Анджелина Джоли впервые за долгое время прокомментировала свои отношения с Брэдом Питтом. Голливудская актриса заявила, что он пытается заставить ее замолчать о якобы пережитом насилии. При этом он пытается манипулировать соглашением о неразглашении 8,5 миллиона долларов.

Джоли и Питт были, без сомнения, самой яркой парой своего времени. Эпопея с их разводом продолжается уже много лет. Сейчас экс-влюбленные судятся из-за винодельни Château Miraval. Кроме того, Джоли и Питт продолжают выяснять, что на самом деле произошло в самолете. Джоли утверждает, что во время полета пережила насилие со стороны Питта.

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Джоли снова обвинила Питта

Теперь Джоли заявила, что бывший муж пытается заставить ее замолчать. В частности, при этом Питт якобы манипулирует соглашением о неразглашении. Его цена – 8,5 миллиона долларов.



Джоли утверждает, что Питт заставляет ее замолчать/ Getty Images

Между тем Джоли требует, чтобы бывший муж раскрыл разговоры о "терапии, которую он добровольно прошел". Также актриса хочет, чтобы бывший возлюбленный признался в собственном "чрезмерном употреблении или злоупотреблении алкоголем". В то же время Питт – против. Он отмечает, что эти "частные, посторонние сообщения далеки от проблем и обвинений" по делу Château Miraval.

СМИ отмечают, что Питт уже поставил для себя точку в этих отношениях. Сейчас он счастлив с Инес де Рамон. Поговаривают, что пара задумывается о ребенке.