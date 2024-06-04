Трижды выходила замуж: кто завоевывал сердце невероятной Анджелины Джоли

Голливудской звезде Анджелине Джоли 4 июня исполнилось 49 лет. Все знают о ее браке с Брэдом Питтом, но на самом деле актриса была замужем трижды. Устоять перед одной из самых красивых женщин мира практически невозможно.

В жизни Анджелины Джоли было немало мужчин, в основном – все актеры. О личной жизни актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ пишет Love24.

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Впервые замуж в 21 год

Во время работы над фильмом "Хакеры" в 1995 году Джоли познакомилась с коллегой по цеху Джонни Ли Миллером. Британский актер влюбился в невероятно красивую девушку и очень быстро сделал ей предложение. Через год 21-летняя Анджелина вышла замуж за старшего на 3 года Джонни. Свадьба пары была скромной.

Счастью влюбленным мешал напряженный график, ведь и мужчина, и женщина как раз начали активно развивать свои карьеры. За год супружеской жизни актеры разошлись, а в 1999 году официально развелись. Но Анджелина всегда отзывается о первом муже только хорошо. В 2003 году она говорила, журналистом, что Джонни остался ее близким другом.



Анджелина Джол и Джонни Ли Миллер / Фото Getty Images

Брак со старшим на 20 лет мужчиной

Актриса недолго горевала после развода, ведь сразу нашла новую любовь – Билли Боба Торнтона. Актеры познакомились во время съемок фильма "Управляя полетами". В то время Билли был помолвлен, но разорвал отношения со своей невестой и отправился с младшей на 20 лет Джоли в Лас-Вегас.

В 2000 году актеры поженились и даже объединились амулетами с кровью друг друга. Безумно влюбленная Джоли набила имя мужа на своей левой руке. Кстати, актриса – левша.

Во время съемок в фильме "За гранью", где героиня Джоли спасала детей из стран "третьего мира", звезда так прониклась этой историей, что захотела усыновить ребенка.



Джоли и ее второй муж – Билли Боб Торнтон / Фото Getty Images

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Билли Боб не был в восторге от идеи жены, но отговорить Джоли от этого намерения не смог. В 2002 году пара усыновила мальчика из Камбоджи, которого назвали Мэддокс. Анджелина до безумия полюбила малыша и везде брала его с собой, однако личная жизнь начала трещать по швам. В том же году Джоли подала на развод с Торнтоном и добилась полной опеки над сыном. Кстати, актриса также удалила татуировку с именем бывшего.

Со вторым мужем Джоли также осталась в хороших отношениях. В 2008 году Торнтон говорил, что до сих пор любит бывшую, ведь теперь она для него близкая подруга. Актриса ежегодно на Рождество присылает подарки детям Торнтона от первого брака.

Безумно влюбленным в Джоли был актер Вэл Килмер, с которым она сыграла родителей Александра Македонского в фильме "Александр". В своих мемуарах Килмер признался, что не мог дождаться, чтобы поцеловать коллегу. Он даже просил режиссера изменить сценарий, чтобы их герои стали влюбленными, а не врагами.

Она недавно усыновила своего первого ребенка, Мэддокса, и папарацци были одержимы этой постмодернистской Мадонной, идеальным изображением неприступной звездной славы и невероятно шикарного материнского инстинкта,

– вспомнил тот период Килмер.

Идеальный тандем с Питтом и развод

Историю знакомства Джоли и Брэда Питта слышали, пожалуй, все. Актеры встретились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", и Питт ради Анджелины бросил Дженнифер Энистон. Их отношения развивались стремительно, ведь Джоли горела желанием усыновить еще детей. Через полгода актер уже сопровождал любимую в Эфиопию, когда она усыновляла дочь Захару, а через несколько месяцев Мэддокс и Захара взяли фамилию Джоли-Питт.

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Впоследствии у пары родилось трое биологических детей и они усыновили сына, так что в целом актеры воспитывали шестерых детей. Жениться влюбленные не спешили – на свадьбу их аж через 7 лет подговорили дети, которые мечтали увидеть маму в свадебном платье.



Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото Getty Images

Однако через 2 года Джоли шокировала всех новостью – она разводится. Пара Брэда и Анджелины казалась всем идеальной – успешные актеры, оба невероятно красивые, влюбленные и еще и многодетные родители. Однако брак дал трещину и начались скандальные суды по опеке над детьми.

Решение о разводе было принято ради здоровья семьи,

– сказал адвокат актрисы.

После развода с Питтом ходили слухи об отношениях Анджелины с The Weekend и младшим на 20 лет ирландским актером Полом Мескалем. Но похоже, что сейчас женщина больше акцентируется на воспитании детей, а не личной жизни.