Андрей Шевченко публично признался жене в любви: как она отреагировала

Андрей Шевченко и Кристен Пазик – одна из самых крепких пар украинского спорта. Супруги состоят в браке уже 20 лет. В День рождения жены Андрей трогательно поздравил ее.

Несколько недель назад футболист трогательно поздравлял любимую с годовщиной. Андрей поблагодарил Кристен за то, что она – всегда рядом.

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Шевченко публично признался жене в любви

На днях Кристен отпраздновала свой 46-й День рождения. По этому случаю Андрей публично признался ей в любви.

С днем рождения, моя любовь,

– написал он в инстаграме и поделился их романтической фотографией.

Кристен очень быстро отреагировала. Она оставила теплый комментарий: "люблю тебя".

Поклонники оставили звездным супругам немало теплых комментариев. Некоторые заметил, что пара Андрея и Кристен – идеальная: вместе они пережили так много всего, но и через много лет не потеряли желание признаваться друг другу в любви.

Известно, что отношения Андрея и Кристен длятся уже 23 года. Будущие влюбленные впервые встретились в Италии на показе Джорджио Армани. У супругов – четверо сыновей.