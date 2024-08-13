Декілька тижнів тому футболіст зворушливо вітав кохану з річницею. Андрій подякував Крістен за те, що вона – завжди поруч.

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Шевченко публічно зізнався дружині у коханні

Днями Крістен відсвяткувала свій 46-й День народження. З цієї нагоди Андрій публічно зізнався їй у коханні.

З днем народження, моє кохання,

– написав він в інстаграмі й поділився їхньою романтичною світлиною.

Крістен дуже швидко відреагувала. Вона залишила теплий коментар: "кохаю тебе".

Шанувальники залишили зірковому подружжю чимало теплих коментарів. Дехто зауважив, що пара Андрія та Крістен – ідеальна: разом вони пережили так багато всього, але й через багато років не втратили бажання зізнаватися одне одному у коханні.

Відомо, що стосунки Андрія та Крістен тривають вже 23 роки. Майбутні закохані вперше зустрілися в Італії на показі Джорджіо Армані. У подружжя – четверо синів.