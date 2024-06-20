С первого взгляда и навсегда: как Ярмоленко встретил любовь жизни на киевской дискотеке

Андрей и Инна Ярмоленко состоят в браке уже 13 лет. Супруги воспитывают троих сыновей. Поклонники отмечают, что эту семью справедливо можно назвать идеальной.

Как футболист Ярмоленко достиг больших высот. Кроме того, ему удалось построить счастливую семейную жизнь с женщиной своей мечты. Одна судьбоносная встреча на дискотеке изменила все и подарила море счастья. Love 24 рассказывает, что известно об этой истории.

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Как Ярмоленко встретил свою любовь

Еще совсем юные Андрей и Инна встретились на дискотеке в киевском Гидропарке. Очаровательная брюнетка, которая отдыхала в кругу подруг, сразу привлекла внимание футболиста. В конце концов, Андрей пригласил прекрасную незнакомку на танец. Остается только гадать, догадывался ли он в этот момент: перед ним – будущая жена и любовь жизни.

Инна признавалась, что Андрей ей тоже сразу понравился. Она оценила то, как скромно и красиво он пригласил на танец. В конце вечера Андрей попросил у Инны номер телефона и почти сразу уехал из Киева в Черкассы к родителям. Это немного отсрочило вторую встречу. Однако Андрей и Инна часто созванивались, чтобы поговорить обо всем на свете.

В то время Андрей только перебирался в Киев и делал первые шаги в карьере. Инна училась на специалиста по международным отношениям и параллельно работала.

Андрей сказал мне, что немного увлекается футболом, но я не думала, что немного – это вся его жизнь,

– рассказывала Инна.

Запрет посещать матчи и судьбоносный гол

Интересно, что в первое время Андрей не пускал Инну на свои матчи. Однако все изменилось во время встречи сборных Украины и Италии (U-19). Андрей позволил Инне прийти его поддержать и, только любимая, которая немного опоздала, вышла из такси, забил гол С тех пор Инна свободно появляется на трибуне.



Присутствие любимой окрыляет футболиста / Фото из инстаграма Инны Ярмоленко

Андрей сделал предложение накануне четвертой годовщины знакомства. К тому времени влюбленные уже несколько лет жили вместе. Инна ответила судьбоносное "да". Свадьба состоялась в 2011 году. Венчались молодожены в Михайловском соборе в Киеве, и эту церемонию Инна считает гораздо более важной, чем штамп в паспорте.



Поженились влюбленные в 2011 году / Фото из инстаграма Инны Ярмоленко

"Прожить всю жизнь, обнимая"

Вот уже 13 лет Ярмоленко счастливы вместе в браке. Супруги воспитывают троих сыновей. Инна признается, что иногда бывает сложно из-за постоянных разлук, однако в целом их семейная история – очень интересная и счастливая. Поздравляя любимого с годовщиной свадьбы, Инна заметила, что хочет "прожить всю жизнь, обнимая его".



Супруги воспитывают троих сыновей / Фото из инстаграма Инны Ярмоленко

Единственным недостатком в характере мужа Инна называет чрезмерную вспыльчивость.

Когда в футболе все хорошо, в семье тоже хорошо, когда плохо – это переносится и на семейную жизнь,

– заметила она.

Инна замечает, что не дает советов мужу в футболе. Она считает, что не настолько разбирается в этом виде спорта, чтобы обсуждать его на равных. В то же время всегда готова мудро выслушать.