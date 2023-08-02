В канун 49-летия артист рассказывал, что уже не переживает, что личная жизнь не сложилась. Он уже не надеется найти вторую половинку и принял то, что останется одиноким.

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Как любовь влияет на Андрея Данилко

Однако Данилко знакомо это прекрасное чувство – влюбленность. Исполнитель отметил, что влюбленный человек всегда меняется. В частности, чувствует "бабочки в животе".

Я уж, наверное, не помню. Ну, я шучу, конечно, помню. Бабочки в животе? Но мы становимся лучше на какой-то момент, пока не расстанемся. Но в этот момент, мне кажется, – у меня это как элемент того, что имею момент создавать. Люди, происходящие в этой профессии, – они влюбляются, чтобы были эмоции,

– поделился артист.

Андрей Данилко о любви: смотрите видео онлайн

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