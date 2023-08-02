Напередодні 49-річчя артист розповідав, що вже не переживає, що особисте життя не склалося. Він вже не сподівається знайти другу половинку й прийняв те, що залишиться самотнім.
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Як кохання впливає на Андрія Данилка
Однак Данилкові знайоме це прекрасне почуття – закоханість. Виконавець зазначив, що закохана людина завжди змінюється. Зокрема, відчуває "метелики в животі".
Я вже, напевно, не пам'ятаю. Ну, я жартую, звичайно, пам'ятаю. Метелики в животі? Але ми стаємо краще на якийсь момент, поки не розлучимося. Але в цей момент, мені здається, – у мене це як елемент того, що маю момент створювати. Люди, які у цій професії, – вони закохуються, щоб були емоції,
– поділився артист.
Андрій Данилко про кохання: дивіться відео онлайн
Відомі чоловіки, які є холостяками
- Український артист, учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга теж не поспішає одружуватися. На початку повномасштабного вторгнення виконавець розповідав, що дуже хоче дітей, однак зараз у пріоритеті перемога.
- Телеведучий Олексій Дурнєв є одним з найпопулярніших холостяків. Подейкують, що у нього роман зі співачкою та блогеркою Дашею Майоровою, інколи вони підігрівають ці чутки, однак офіційно нічого не підтверджують та не спростовують.
- Один з найзатребуваніших артистів української естради – Артем Пивоваров також неодружений. Артист не дає інтерв'ю, про особисте життя ніколи не розповідає і ні з ким не з'являється на публіці. Схоже, що не зважаючи на тисячі відданих прихильниць, серце Артема наразі вільне.