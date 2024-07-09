Круиз, банкеты и Бибер: как самый богатый мужчина Азии уже пять месяцев женит сына

Пожалуй, не осталось в мире человека, который бы не слышал о свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчантс. Празднования продолжаются с марта 2024 года.

Анант – сын Мукеша Амбани – самого богатого мужчины Азии. Радхика – наследница фармацевтического бизнеса. Влюбленных познакомили общие друзья в 2017 году. Молодожены признаются, что искра между ними промелькнула почти с первого мгновения.

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И первая встреча просто вызвала что-то особенное между нами, и вскоре мы начали встречаться,

– отметила Радхика.

Когда Анант и Радхика наконец поженятся

Хотя свадебные празднования продолжаются уже 5 месяцев, поженятся Анант и Радхика в июле этого года. Церемония запланирована на 12 июля, а роскошный прием – на 14. Стоит заметить, что даты выбрали – не случайно. Для этого учитывали числа и годы рождения невесты и жениха. Замечают: июльский брак будет очень благоприятным для пары и только приумножит их любовь.

Ожидают, что это будет празднование, которого еще не видел мир.

Семьи молодоженов организовали свадьбу для 50 пар

Кроме многочисленных развлечений, не забыли также и о помощи ближним. На прошлой неделе родные Ананта и Радхика организовали свадьбу для сразу 50 малообеспеченных пар. Замечают, что это было хорошее решение, которое принесло много счастья.

Что известно о предпраздничных гуляниях

Праздновать свадьбы начали еще в марте 2024 года. С тех пор для молодоженов и гостей дни стали калейдоскопом роскоши и ярких моментов. Все началось с фантастической предсвадебной вечеринки. Приглашение на нее получили около 1200 гостей. А среди приглашенных звезд была Рианна.

Впоследствии родственники молодоженов и другие гости отправились в круиз. Чтобы подарить им музыкальное шоу, на борт лайнера также сошли Кэтти Перри и Pitbull.

Также в рамках празднования для гостей устроил фантастическое шоу Джастин Бибер.



Бибер и невесты / Фото из инстаграма певца

В сети люди уже делают ставки, кто выступит на приеме 14 июля. Ожидают, что удастся увидеть самых ярких мировых звезд.