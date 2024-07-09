Анант – син Мукеша Амбані – найбагатшого чоловіка Азії. Радхіка – спадкоємиця фармацевтичного бізнесу. Закоханих познайомили спільні друзі у 2017 році. Наречені зізнаються, що іскра між ними промайнула майже з першої миті.

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Та перша зустріч просто викликала щось особливе між нами, і незабаром ми почали зустрічатися,

– зауважила Радхіка.

Коли Анант та Радхіка нарешті одружаться

Хоча весільні святкування тривають вже 5 місяці, одружаться Анант та Радхіка у липні цього року. Церемонія запланована на 12 липня, а розкішний прийом – на 14. Варто зауважити, що дати обрали – не випадково. Для цього враховували числа та роки народження наречених. Зауважують: липневий шлюб буде дуже сприятливим для пари й лише примножить їхнє кохання.

Очікують, що це буде святкування, якого ще не бачив світ.

Родини наречених організували весілля для 50 пар

Окрім численних розваг, не забули також і про допомогу ближнім. Минулого тижня рідні Ананта та Радхіка організували весілля для відразу 50 малозабезпечених пар. Зауважують, що це було гарне рішення, яке принесло багато щастя.

Що відомо про передсвяткові гуляння

Святкувати весілля почали ще у березні 2024 року. Відтоді для наречених та гостей дні стали калейдоскопом розкоші та яскравих моментів. Все розпочалося з фантастичної передвесільної вечірки. Запрошення на неї отримали близько 1200 гостей. А серед запрошених зірок була Ріанна.

Згодом родичі наречених та інші гості вирушили у круїз. Щоб подарувати їм музичне шоу, на борт лайнера також зійшли Кетті Перрі та Pitbull.

Також у межах святкування для гостей влаштував фантастичне шоу Джастін Бібер.



Бібер та наречені / Фото з інстаграму співака

У мережі люди вже роблять ставки, хто виступить на прийомі 14 липня. Очікують, що вдасться побачити найяскравіших світових зірок.