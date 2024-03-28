Герой "Мирош" погиб в марте 2024 года. Герой защищал Украину с оружием в руках с весны 2022 года. Воин участвовал в боевых действиях на Запорожском, Херсонском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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После гибели любимого Александра сделала последние семейные фото. Они поразили украинцев до слез.

Я покажу тебе свою новую реальность. Люблю, но теперь не любимая,

– написала Александра.

Щемящие фотографии сделал Гарри Ефимов. Александра заметила, что Ефимов фотографировал их с любимым в начале отношений, а теперь снял конец.

Вдова рассказала, что "Мирош" многому научил ее. Теперь пришло время для последнего урока – жить без него и оставаться сильной. Александра поделилась, что ей очень тяжело без тепла, улыбки, смеха, объятий, разговоров с любимым. "Мирош" знал, на что он идет. Он жил достойно и ушел из жизни достойно.