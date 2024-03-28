Герой "Мірош" загинув у березні 2024 року. Герой обороняв Україну зі зброєю в руках з весни 2022 року. Воїн брав участь у бойових діях на Запорізькому, Херсонському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.

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Після загибелі коханого Олександра зробила останні сімейні фото. Вони вразили українців до сліз.

Я покажу тобі свою нову реальність. Кохаю, але тепер не кохана,

– написала Олександра.

Щемливі світлини зробив Гаррі Єфімов. Олександра зауважила, що Єфімов фотографував їх з коханим на початку стосунків, а тепер зняв кінець.

Вдова розповіла, що "Мірош" багато чому навчив її. Тепер настав час для останнього уроку – жити без нього та залишатися сильною. Олександра поділилася, що їй дуже важко без тепла, посмішки, сміху, обіймів, розмов з коханим. "Мірош" знав, на що він йде. Він жив гідно та пішов з життя гідно.