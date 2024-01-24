Обое на протезах, но очень счастливы: невероятная история любви военного

Военный Александр Фасоля потерял обе ноги на войне и сейчас пользуется протезами. Несколько месяцев назад он встретил свою любовь – Анну Мирошниченко. Женщина, как никто понимает военного, ведь из-за болезни ей ампутировали нижние конечности.

Анна и Александр – очень счастливы, что встретили друг друга. Их отношения быстро развиваются, но пара убеждена, что в такое непростое время ничего не стоит откладывать.

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Александр защищал Украину с 2014 года

В 2014 году одессит Александр пошел добровольцем на войну. Он не мог стоять в стороне, когда россияне ворвались на Донбасс и оккупировали Крым. В 2015 году боец демобилизовался, но уже через год снова подписал контракт с ВСУ. Он стал командиром отделения саперов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

В 2018 году жизнь Александра навсегда изменилась у Марьинки.

Россияне пробрались к нашему расположению ночью и установили две противопехотные мины. Пришел я в больницу. Без двух ног. Больше года лечился и проходил реабилитацию. В теле "гуляло" немало осколков. Не все к тому времени смогли вытащить,

– рассказал военный.

Впоследствии он встал на протезы. Сначала было очень сложно, но Александр не сдавался и имел огромную мотивацию – снова ходить.

После полномасштабного вторжения России в Украину мужчина начал заниматься волонтерством, а затем записался в добровольное формирование территориальной общины и проверял автомобили на блокпостах. Александр не мог просто сидеть сложа руки, он хотел быть полезным Родине и приближать ее победу.



Анна и Александр умеют поддержать друг друга / Фото из личного архива пары

Военный поддерживал Анну после ампутации второй ноги

Весной 2023 Александр приехал в Киев. Он привез гуманитарную помощь больнице. Во дворе он увидел Анну, сидевшую в колесном кресле. Военный подошел к ней, улыбнулся и подарил желто-синий браслетик и печенье, а потом ушел.

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Анна с детства болеет сахарным диабетом и перенесла трансплантацию почки. Из-за болезни в 2020 году женщине ампутировали нижнюю конечность и установили протез. Однако через некоторое время пришлось ампутировать и вторую ногу. Анна считает, что причина – стресс, который она испытывала из-за войны и постоянных жестоких обстрелов ее родного Харькова. В Киев женщина приехала на лечение после ампутации.

Я выложила видео в соцсети о своем лечении и о том, как неизвестный военный выразил свою поддержку. Его увидела волонтер, которая в тот день была с Александром. Она сбросила видео мужчине, и мы с ним почти месяц общались по телефону, все время переписывались,

– рассказала Анна.



Влюбленные любят много ходить пешком / Фото из архива пары

Впоследствии Александр приехал к Анне в Харьков и пробыл там полтора месяца. Перед новогодними праздниками женщине установили второй протез, поэтому любимый постоянно был рядом и помогал делать первые шаги.

"Не каждый подойдет к женщине в колесном кресле. После того, как мне ампутировали вторую ногу, я чувствовала себя разбитой. Из дома никуда не хотелось выходить. Да что там говорить – жить не хотелось. Почему-то думала, что это конец. А с Сашей будто почувствовала второе дыхание", – поделилась Анна.

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Пара любит путешествовать и много гулять. Недавно влюбленные прошли на протезах более 10 километров по улицам Киева и даже не устали. Анна говорит, что они счастливы и наслаждаются каждым моментом жизни.

Александр признался, что любовь – перевернула его жизнь, и теперь он готов покорять вершины. После победы в войне влюбленные планируют пожениться.