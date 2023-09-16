Впрочем, накануне стало известно об их разводе! Что стало причиной тому – читайте в материале.

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Точка в отношениях

Без интриг и скандалов – Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разрывают свои отношения. Эксклюзивно изданию People пара дала краткий комментарий.

У нас было благословение прожить вместе почти 3 десятилетия как муж и жена в прекрасном, полном любви браке. Сейчас наше путешествие меняется, и мы решили развестись, чтобы продолжить наш индивидуальный рост,

– отметили они.

В своем приоритете супруги оставляют семью и просят соблюдать конфиденциальность. Отметим, что у Хью и Деборры двое детей – 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Звезды познакомились в далеком 1995 году на съемках сериала "Корелли". Деборра, которая уже имела определенный актерский статус, и Хью, только окончивший театральную школу, до безумия влюбились друг в друга. Меньше чем через год они поженились.

Деб была большой звездой. Помню, как меня подвозят, она сидит на переднем сиденье машины. Снимает ремень безопасности, разворачивается и протягивает мне руку: "Здравствуй, я Деборра-Ли Фернесс" сказала она. Я подумал: "Мне нравится эта девушка",

– вспоминал Джекман их первую встречу.

Они поженились 11 апреля 1996 года. За это время стали самой любимой парой Голливуда. Еще несколько месяцев назад мужчина тепло поздравлял любимую с 27-летием брака.

"Я люблю тебя, Деб. Сегодня наша 27 годовщина свадьбы. 27 лет! Я так тебя люблю. Вместе мы создали замечательную семью. И жизнь. Твой смех, дух, щедрость, юмор, дерзость, мужество и верность – невероятный дар для меня. Я люблю тебя всем сердцем", – публично признавался он на своей странице в Инстаграм.

Не исключением стал праздник всех влюбленных. На день Валентина актер от всего сердца желал Деборре счастливой любви.

"Ты освещаешь комнату, куда бы ни шла. Твой юмор, щедрость, мудрость и дух сияют так ярко. Я праздную с тобой наш 28-й день Валентина вместе. Я люблю тебя", – писал Джекман.

Собственно, семья действительно была приоритетом для этих двоих. Хью Джекман признавался, что гордится их детьми с Деборрой.

Дети – я греюсь этим сиянием каждый день,

– отмечал он.