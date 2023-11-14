Самый большой урок: звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер раскрыл неожиданные подробности брака

Актер Тейлор Лотнер, который сыграл главную роль в культовой саге "Сумерки", недавно отметил первую годовщину брака со своей женой Тей. Пара откровенно призналась о главном уроке, который получила за это время.

По их словам, главным в отношениях является общение. А с этим у звездной пары возникли определенные сложности, пишет People.

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Ключ к взаимопониманию

Тейлор Лотнер и Тей встречались несколько лет и уже год как официально стали супругами. Раньше они думали, что главным в отношениях есть общение и это действительно так. Но если оно идет условно "на одной волне".

У нас с Тейлором очень разные стили общения. Когда мы вступаем в разговор, не хочу говорить слово "спор", я всегда молчу,

– призналась женщина.

Сдержанность Тей является сложной чертой для ее звездного мужа. Ведь он хочет все проговорить и понять чувства любимой.

"Я понял, что в такой момент она просто теряет ощущение. Ей нужно сделать шаг назад, взять минутку, осмыслить все и понять, что она действительно чувствует. Как только мы поняли наши стили общения, нам сразу стало проще разговаривать", – сказал Лотнер.

Кроме этого молодые супруги признались, что ожидали от первого года брака определенных сложностей. Хотя до этого они уже прошли вместе немало испытаний. Впрочем, их удивлению не было предела, что все в их жизни легко и комфортно.

Надеюсь, это не медленное горение или что-то похожее. Пока все идет достаточно гладко,

– поделился актер.

Празднование своей первой годовщины брака пара отложила из-за работы. Но обдумывает путешествие или вечеринку вместе с друзьями. Напомним, Тейлор и Тей поженились в ноябре 2022 года. Церемония прошла в США на одной винодельне. Молодожены были одеты в традиционную одежду и собрали около 100 гостей. Невеста не могла сдержать слез.

Тейлор сделал предложение любимой в 2021 году. Он устроил романтический вечер со свечами. Когда Тей сказала "да", на стене появилась надпись с их фамилией. К слову, полное имя Тэй – Тейлор Лотнер. По специальности женщина медицинская сестра.