За їхніми словами, головним у стосунках є спілкування. А з цим у зіркової пари виникли певні складнощі, пише People.

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Ключ до порозуміння

Тейлор Лотнер і Тей зустрічалися декілька років і вже рік як офіційно стали подружжям. Раніше вони думали, що головним у стосунках є спілкування і це дійсно так. Але якщо воно йде умовно "на одній хвилі".

У нас із Тейлором дуже різні стилі спілкування. Коли ми вступаємо у розмову, не хочу казати слово "суперечка", я завжди мовчу,

– зізналася жінка.

Стриманість Тей є складною рисою для її зіркового чоловіка. Адже він хоче все проговорити і зрозуміти почуття коханої.

"Я зрозумів, що у такий момент вона просто втрачає відчуття. Їй потрібно зробити крок назад, взяти хвилинку, осмислити все і зрозуміти, що вона насправді відчуває. Як тільки ми зрозуміли наші стилі спілкування, нам одразу стало простіше розмовляти", – сказав Лотнер.

Крім цього молоде подружжя зізналося, що очікувало від першого року шлюбу певних складнощів. Хоча до цього вони вже пройшли разом чимало випробувань. Утім, їхньому здивуванню не було меж, що все в їньому житті легко і комфортно.

Сподіваюся, це не повільне горіння або щось схоже. Поки все йде досить гладко,

– поділився актор.

Святкування своєї першої річниці шлюбу пара відклала через роботу. Але обмірковує подорож чи вечірку разом із друзями. Нагадаємо, Тейлор та Тей одружилися у листопаді 2022 року. Церемонія пройшла у США на одній виноробні. Молодята були одягнені у традиційний одяг і зібрали біля 100 гостей. Наречена не могла стримати сліз.

Тейлор зробив пропозицію коханій у 2021 році. Він влаштував романтичний вечір зі свічками. Коли Тей сказала "так", на стіні з'явився напис з їхнім прізвищем. До слова, повне ім'я Тей – Тейлор Лотнер. За фахом жінка медична сестра.