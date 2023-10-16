Никого не искал: почему Дуэйн Джонсон долго сомневался жениться на Лорен Хашиан

Прежде чем жениться они встречались 12 лет! Он стал самым известным актером современности, а она – предпочитает частную жизнь с соблюдением конфиденциальности.

В этом материале мы расскажем историю любви звезды приключенческих экшнов Дуэйна Джонсона и его жены Лорен Хашиан. Что скрывается за дверью их семейной жизни – читайте дальше.

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Кто такая Лорен

Лорен Хашиан выросла в Массачусетсе. Ее отец – бывший барабанщик рок-группы и его так называемая рабочая комната была рядом с комнатой Лорен. Поэтому в одном из своих интервью женщина отмечала: ей точно суждено было стать музыкантом.

Даже после того, как группа распалась, папа продолжал играть. Видеть как он тренируется каждый день, стало частью моей цели заниматься музыкой,

– рассказывала она.

Впрочем, Лорен Хашиан получила степень бакалавра по связям с общественностью и работала координатором в музыкальных отделах двух известнейших звукозаписывающих компаний. По-настоящему заняться музыкой и развивать свой талант Хашиан начала после рождения детей. А значит, и после встречи с Дуэйном.

Как познакомились Лорен и Дуэйн

2006 год стал знаковым для обоих героев. Их свела работа в совместном проекте "План игры". Уже через год Лорен и Дуэйн начали встречаться. Однако мужчина откровенно признавался, что в то время не искал серьезных отношений, поскольку недавно разошелся со своей женой Дэни Гарсией.

По иронии судьбы, когда вы никого не ищете, сила Вселенной берет верх,

– делился Джонсон.

А впоследствии он подчеркивал, как ему посчастливилось снова влюбиться. Они тайно женились в 2019 году на Гавайях. Интересно, что церемонию планировали годом ранее, но тогда Хашиан была беременна первой дочерью. При этом Дуэйн откровенно признавался, что до последнего колебался по поводу официальному браку.

Мой развод повлиял на меня. Я не боялся снова жениться, просто были некоторые колебания. Но Лорен была невероятно терпеливой,

– говорил он.

Свои "да" они сказали в 8 утра, стоя на пляже, в кругу самых родных людей. Церемонию супругов хранили в строжайшей тайне и приложили максимум усилий по вопросам безопасности.

Моя жизнь такая громкая, потому то, что это все было так тихо, – большая победа,

– отмечал Дуэйн Джонсон.

Какие семейные секреты раскрывают звезды

Лорен и Дуэйн воспитывают двух общих дочерей – Жасмин и Тиану. У Джонсона есть еще старшая дочь Симон Александра от предыдущего брака.

Хашиан пытается уделить максимальное внимание малышам. Она призналась, что с их появлением научилась планировать все свои дела. А вот ее звездный муж называет жену примером которой должна быть мама в его понимании.

Пандемия Covid-19, которая распространилась в 2020 году и буквально закрыла каждого в своих домах, еще больше сблизила Лорен и Дуэйна. Конечно, не обошлось без споров двух творческих личностей. Но на этот случай у Джонсона есть свой план.

Возьмите своего партнера за плечи, посмотрите прямо в глаза и скажите: детка, ты не ошибаешься, ты просто не привыкла быть правой. А потом сосчитайте считанные секунды до того, как вы искренне оба рассмеетесь,

– советовал он.

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Вообще эти звездные супруги являются поклонниками друг друга. Лорен поддерживает своего любимого в его творчестве и сопровождает на красных дорожках. А Дуэйн в свою очередь называет ее причиной своего успеха и разделяет увлечение музыкой.

Дуэйн был моей главной движущей силой и главным мотиватором,

– рассказывала Лорен.