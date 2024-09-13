Простой совет, который поможет сохранить брак

Адвокат по разводам Сара Коркоран работала с множеством пар, которые были недовольны своим браком и стремились развестись. Из своего опыта юрист выделила одну вещь, которая поможет спасти отношения.

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Коркоран объяснила, что конфликты часто возникают из-за того, что женщины берут на себя всю домашнюю работу и не чувствуют поддержки от мужчин. Поэтому помогать по дому – это одна из самых простых вещей, которую могут сделать мужчины, чтобы сохранить свой брак.

Супруги, которые не разделяют домашние обязанности, часто порождают обиду друг на друга. Из-за этих обид брак медленно сгорает. Мой вам совет – если хотите остаться в браке, то время от времени разгружайте посудомоечную машину,

– сказала юристка.

Семейный адвокат из Нью-Йорка Джеймс Секстом считает, что самыми частыми причинами разводов в США является неверность одного из супругов и конфликты из-за денег. Именно поэтому специалист советует женатым парам больше времени проводить вместе и прислушиваться к потребностям друг друга. Счастливый брак – это труд обоих людей.