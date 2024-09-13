Измена любимого разбила девушке сердце

Сабрина 2 года находилась в отношениях, и ей казалось, что у них с бойфрендом все прекрасно. Однако парень изменял модели с другой девушкой.

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Сабрина раскрыла измену бойфренда благодаря программе на телефоне, которая отслеживает местонахождение. Парень врал девушке о том, куда он едет, поэтому как-то модель решила проследить за ним. То, что увидела девушка, разбило ей сердце – ее возлюбленный гулял по торговому центру и держался за руку с другой.

Я была полностью ослеплена любовью. Я думала, что он моя безопасная гавань, но на самом деле это было не так. Когда я узнала о другой женщине, у меня возникло ощущение, что мое сердце вырвали из груди,

– рассказала Сабрина.

После этой истории девушка разочаровалась в мужчинах. Она решила заморозить свои яйцеклетки, поскольку не знает, когда встретит настоящую любовь и будет готова стать матерью.

"Я не верю, что идеальный партнер для создания семьи появится в нужное мне время, поэтому решила взять свою жизнь под контроль и убедиться, что всегда буду к этому готова", – объяснила модель.

Сейчас Сабрина хочет сосредоточиться на саморазвитии и любви к себе.