"Я плачу": в сети завирусилось видео, где 90-летний дедушка поет, когда внучка идет к алтарю

Свадьба – это важный и памятный день для каждой пары. Особенно ценно, если на ней могут побывать бабушки и дедушки. 90-летний дедушка одной невесты спел на свадьбе своей внучки, чем растрогал даже пользователей сети.

Очень ценно, если удается привлечь к свадебному дню бабушек и дедушек. Так можно выразить им свою любовь и благодарность, а также сделать праздник еще более уникальным и особенным.

Дедушка спел "Can't Help Falling in Love"

Щемящее видео опубликовала авторка свадебного контента Сабрина Буи. Она рассказала, что невеста попросила своего дедушку исполнить песню, когда отец торжественно поведет ее к жениху в день свадьбы. На кадрах видно, как дедушка сидит в колесном кресле на газоне с микрофоном в руках и нежно поет песню Элвиса Пресли "Can't Help Falling in Love".

Этот момент настолько романтичен и нежен, а дедушка так хорошо поет, что удержать слезы действительно тяжело. Кстати, Сабрина рассказала, что когда-то дедушка пел и на свадьбе родителей невесты.

Нежное видео, где дедушка поет на свадебной церемонии внучки:

Реакция сети

В тиктоке видео уже набрало более 32 миллионов просмотров и множество комментариев. Пользователи не могут не выразить свое восхищение. Многие грустят, ведь до их свадьбы дедушкам и бабушкам не удалось дожить.