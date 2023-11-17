"Я плачу": в сети завирусилось видео, где 90-летний дедушка поет, когда внучка идет к алтарю
Источник:@sabrinabuie
Свадьба – это важный и памятный день для каждой пары. Особенно ценно, если на ней могут побывать бабушки и дедушки. 90-летний дедушка одной невесты спел на свадьбе своей внучки, чем растрогал даже пользователей сети.
Очень ценно, если удается привлечь к свадебному дню бабушек и дедушек. Так можно выразить им свою любовь и благодарность, а также сделать праздник еще более уникальным и особенным.
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Дедушка спел "Can't Help Falling in Love"
Щемящее видео опубликовала авторка свадебного контента Сабрина Буи. Она рассказала, что невеста попросила своего дедушку исполнить песню, когда отец торжественно поведет ее к жениху в день свадьбы. На кадрах видно, как дедушка сидит в колесном кресле на газоне с микрофоном в руках и нежно поет песню Элвиса Пресли "Can't Help Falling in Love".
Этот момент настолько романтичен и нежен, а дедушка так хорошо поет, что удержать слезы действительно тяжело. Кстати, Сабрина рассказала, что когда-то дедушка пел и на свадьбе родителей невесты.
Нежное видео, где дедушка поет на свадебной церемонии внучки:
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Реакция сети
В тиктоке видео уже набрало более 32 миллионов просмотров и множество комментариев. Пользователи не могут не выразить свое восхищение. Многие грустят, ведь до их свадьбы дедушкам и бабушкам не удалось дожить.
- "Это невероятно. Смотрю – и слезы из глаз. Мой дедушка смотрел на меня красивую в день свадьбы только по фотографии, которую я держала возле себя целый день".
- "Это самое душевное, что я видела. Правда".
- "Я начала плакать при первых словах из песни. Это невероятно красиво".
- "Если у вас есть дедушка и бабушка, которые могут посетить вашу свадьбу, – цените их. Я бы так много за это отдала".
- "Мне пришлось бы пойти в обход и обнять дедушку, прежде чем добраться до мужа".