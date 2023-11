"Я плачу": у мережі завірусилося відео, де 90-річний дідусь співає, коли онука йде до вівтаря

Весілля – це важливий та пам'ятний день для кожної пари. Особливо цінно, якщо на ньому можуть побувати бабусі й дідусі. 90-річний дідусь однієї нареченої заспівав на весіллі своєї онуки, чим зворушив навіть користувачів мережі.

Дуже цінно, якщо вдається залучити до весільного дня бабусь та дідусів. Так можна висловити їм свою любов та вдячність і зробити свято ще більше унікальним та особливим.

Дідусь заспівав "Can't Help Falling in Love"

Щемливе відео опублікувала авторка весільного контенту Сабріна Буї. Вона розповіла, що наречена попросила свого дідуся виконати пісню, коли батько урочисто поведе її до нареченого у день весілля. На кадрах видно, як дідусь сидить в колісному кріслі на газоні з мікрофоном у руках та ніжно співає пісню Елвіса Преслі "Can't Help Falling in Love".

Цей момент настільки романтичний та ніжний, а дідусь так гарно співає, що втримати сльози дійсно важко. До речі, Сабріна розповіла, що колись дідусь співав і на весіллі батьків нареченої.

Ніжне відео, де дідусь співає на весільній церемонії онуки:

Реакція мережі

У тіктоці відео вже назбирало понад 32 мільйони переглядів та безліч коментарів. Користувачі не можуть не висловити свій захват. Багато хто сумує, адже до їхнього весілля дідусям та бабусям не вдалося дожити.