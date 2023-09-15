Почему нужно заниматься сексом ежедневно: 8 причин, которые вас убедят

Секс является важной составной частью гармоничных отношений, улучшает физическое и эмоциональное состояние, ведь во время занятия любовью выделяются гормоны счастья. В современном мире мы живем в безумном ритме, когда часто на личную жизнь не остается времени.

Далее мы расскажем 8 причин, которые убедят вас заниматься сексом каждый день. Уверены, подобный эксперимент точно понравится вам и партнеру.

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Для снятия стресса

Уже больше полутора лет все украинцы живут в постоянном стрессе, а секс – это прекрасное успокаивающее. Во время занятия сексом выделяются гормоны удовольствия, улучшающие самочувствие, снижающие нагрузку на нервную систему.

Для идеальной фигуры

30 минут активного секса – минус 200 килокалорий. Эта цифра будет еще больше, если во время полового акта достигли оргазма. В таком случае занятие сексом сравнимо с 15-минутной пробежкой. Прекрасная альтернатива, не правда ли?

Для укрепления иммунитета

Регулярный секс способствует выработке антител, защищающих организм от простуд и инфекций. В осенний период, когда погода меняется, люди часто болеют, такой метод профилактики чрезвычайно полезен.

Для сближения партнеров

Конечно, во время занятия любовью партнеры сближаются, однако важно понимать, что это сближение не является кратковременным. Напротив, оно помогает чувствовать себя комфортнее вне спальни.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество.



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Для уменьшения болевых ощущений

Как уже отмечалось, во время занятия сексом вырабатываются эндорфины, помогающие уменьшать неприятные ощущения. В частности, полезны при зубной боли и симптомах ПМС.

Для здоровья сердца

Секс активизирует кровообращение, благодаря чему укрепляются стенки сосудов, сердечные клапаны. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для снижения риска рака простаты

Мужчины, имеющие 13 – 20 семяизвержений в месяц, снижают риск рака простаты на 14%. Если это количество растет хотя бы до 21, риск заболевания уменьшается на 33%. Что еще раз доказывает – секс улучшает физическое здоровье.

Для мышц тазового дна

Девушки часто пользуются упражнениями Кегеля – сжатие и расслабление мышц, помогающих поддерживать мышцы тазового дна в форме. Обычно их выполняют наедине, однако можно попытаться сделать это во время полового акта. Так не только усилите удовлетворение партнера, но и снизите риск недержания в зрелом возрасте.