Чому потрібно займатися сексом щодня: 8 причин, які вас переконають

Секс є важливою складовою гармонійних стосунків, покращує фізичний та емоційний стан, адже під час заняття коханням виділяються гормони щастя. У сучасному світі ми живемо у надзвичайно шаленому ритмі, коли часто на особисте життя не залишається часу.

Далі ми розповімо 8 причин, які переконають вас займатися сексом щодня. Впевнені, такий експеримент точно сподобається вам і партнерові.

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Для зняття стресу

Вже понад півтора року всі українці живуть у постійному стресі, а секс – це чудове заспокійливе. Під час заняття сексом виділяються гормони задоволення, які покращують самопочуття, знижують навантаження на нервову систему.

Для ідеальної фігури

30 хвилин активного сексу – мінус 200 кілокалорій. Ця цифра буде ще більшою, якщо під час статевого акту досягнули оргазму. У такому випадку заняття сексом можна порівняти з 15-хвилинною пробіжкою. Чудова альтернатива, чи не так?

Для зміцнення імунітету

Регулярний секс сприяє виробленню антитіл, які захищають організм від застуд та інфекцій. В осінній період, коли погода змінюється, люди часто хворіють, такий метод профілактики є надзвичайно корисним.

Для зближення партнерів

Звісно, що під час заняття коханням партнери зближуються, однак важливо розуміти, що це зближення не є короткотривалим. Навпаки, воно допомагає почуватися комфортніше поза спальнею.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Для зменшення больових відчуттів

Як ми вже зазначали, під час заняття сексом виробляються ендорфіни, що допомагають зменшувати неприємні відчуття. Зокрема, є корисними при зубному болі та симптомах ПМС.

Для здоров'я серця

Секс активізує кровообіг, завдяки чому зміцнюються стінки судин, серцеві клапани. Це зменшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

Для зниження ризику раку простати

Чоловіки, які мають 13 – 20 сім'явипорскувань на місяць, знижують ризик раку простати на 14%. Якщо ця кількість зростає хоча б до 21, то ризик захворювання зменшується на 33%. Що вкотре доводить – секс покращує фізичне здоров'я.

Для м'язів тазового дна

Дівчата часто користуються вправами Кегеля – стискання та розслаблення м'язів, які допомагають підтримувати м'язи тазового дна у формі. Зазвичай їх виконують наодинці, однак можна спробувати зробити це під час статевого акту. Так не лише посилите задоволення партнера, а й зменшите ризик нетримання у зрілому віці.