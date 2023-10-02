Но есть разница между просто хорошим сексом и отличным. И здесь не об оргазме в конце. Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт перечислила несколько пунктов, которые точно вас удивят!

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7 основ для великолепного секса

Ваш главный половой орган – мозг. Лучший секс происходит, когда у вас есть глубокая связь с вашим партнером, говорит она. 48% мужчин и 39% женщин считают, что именно любовь является фактором достижения сексуального счастья.

Не отбрасывайте в глубокий ящик разговор. Если партнер вам симпатичен, но ваша история в спальне хотела бы иметь лучший финал – скажите об этом. Поговорите друг с другом, определите, что вас возбуждает и позвольте себе это делать.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество.



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Поцелуи не менее важны в этой истории. Это идеальный способ установить близость. Они всегда начинают любую сексуальную активность. Не важно как именно (с легким кусанием или глубокой романтикой) – главное, чтобы вашему партнеру это нравилось.

Не ждите каждый раз фантастический секс. Наслаждайтесь им, но не забывайте ценить просто хорошие моменты.

Секс как еда. Каждый раз ужинать одинаковой едой и это станет рутиной. Так же и интимные отношения. Многие пары могут застрять на одном пути. Аннабель Найт советует сменить комнаты, место вашего пребывания, насладиться друг другом утром вместо вечера. Или даже разнообразить свою жизнь секс-игрушками.

Кстати, о них. 7 из 10 женщин нуждаются в дополнительной стимуляции для достижения оргазма. Поэтому чтобы оба получили удовольствие – используйте специальные вспомогательные средства.

И влажное всегда лучше. Используйте интимные гель-смазки для великолепного секса. Они разнообразят ваш половой акт и создают незабываемые ощущения. Кстати, здесь мы рассказывали как правильно выбрать лубрикант.