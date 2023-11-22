Психолог Лори Минц отмечает: существует так много мифов о сексе, и они действительно могут навредить отношениям. Поэтому давайте вместе разберемся с наиболее распространенными.

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7 мифов о сексе

Миф 1: все занимаются сексом больше, чем вы. Этот миф преследует всю жизнь. Касается он подростков, полагающих, что их друзья (в отличие от них) занимаются сексом чаще. Это подталкивает их броситься в половые отношения, к которым они еще не готовы. Данный миф может огорчить и те пары, которые находятся долгое время в отношениях и сейчас испытывают так называемый "сухой" период – ощущение естественных приливов и отливов желания.

Впрочем, эксперты открывают неожиданные факты. По их исследованиям, примерно каждый третий человек не имел партнерского секса в течение предыдущего года. И вообще за последние годы сексуальная активность снизилась по причинам, которые изучаются.

В таком случае следует думать о сексе целостно: заботиться о своем физическом и психическом здоровье и обязательно говорить с партнером о своих ощущениях.

Миф 2: секс означает проникновение. Сексотерапевты отмечают, что у людей есть определенные "сексуальные сценарии", которые навязаны извне. Но следует выйти за рамки и понимать, что такой тип мышления может испортить удовольствие. Так, только 18% опрошенных женщин отметили, что достигли оргазма от проникновения. Остальные 37% сказали, что им достаточно было стимуляции клитора. По другим исследованиям – достичь удовольствия можно и просто от телесного контакта. То есть секс – это не всегда проникновение.

Миф 3: женщины не нуждаются в лубрикантах. Вагинальная сухость больше касается женщин пожилого возраста. Но случиться она может в любой момент жизни по определенным причинам. Это некоторым образом влияет на сексуальную жизнь. Поэтому лучше пользоваться лубрикантами.

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Миф 4: нормально, когда секс причиняет боль. Как мужчины, так и женщины могут испытывать неприятные ощущения или боль во время полового акта. На это есть некоторые причины. К примеру, у женщин это гинекологические проблемы, гормональные изменения или определенные травмы и так далее. В любом случае следует обратиться к специалисту, поскольку боль во время секса – не признак, что он хорош и это не норма.

Миф 5: мужчины хотят секса больше женщин. Специалисты называют "расхождение желаний" проблемой №1 в своей практике. Из-за этого мифа мужчины иногда испытывают стыд, что не желают в определенный момент. А исследования, в свою очередь, показывают: желания как мужчин, так и женщин могут колебаться в течение жизни.

Миф 6: желание возникает мгновенно. Исследователи отмечают, что есть два типа желания: спонтанное и чувственное, возникающее в ответ на раздражители, например, прикосновение. Вступать в интимные отношения можно и без сиюминутного желания, если есть согласие обоих партнеров. Эксперты сравнивают это с занятием в тренажерном зале. Когда сначала вам не хочется идти на тренировку, а затем поступают эндорфины и вы чувствуете себя очень хорошо.

Миф 7: запланированный секс – скучно. В большинстве случаев мы планируем некоторые вещи или события в нашей жизни. К примеру, отпуск. Его ожидание согревает мысли, активизирует желания и воображение. Точно так происходит и с сексом. Поэтому интимные отношения по плану не являются чем-то плохим.