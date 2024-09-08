Опытная пара раскрывает секрет счастливого брака

60-летняя Трейси и 65-летний Пит познакомились в ночном клубе летом 1981 года. Между 17-летней девушкой и 22-летним юношей быстро вспыхнула любовь, и уже через 3 месяца они начали жить вместе. Прошло столько лет, а пара до сих пор влюблена так, как в начале знакомства.

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Трейси считает, что они с Питом – созданы друг для друга. Через 2 года отношений у них родился первый ребенок – дочь Карли. После того Трейси беременела практически каждые два года и в целом подарила мужу 13 детей. Последний раз женщина рожала в 40 лет.

Сейчас все дети супругов взрослые и имеют собственных детей. Семья увеличилась аж на 25 внуков. Несмотря на постоянную озабоченность детьми, Трейси и Пит всегда находили время друг для друга.

Быть беременной, рожать и иметь на руках новорожденного ребенка – это счастье. У меня всегда было сексуальное влечение. Пит замечательный отец и муж. Он готовил обед, помогал с уборкой и уходом за детьми,

– рассказала Трейси.



Свадьба Пита и Трейси / Фото The Sun

Она объяснила, что именно забота и внимательность Пита стали фундаментом их отношений. Женщину возбуждало то, какой замечательный у нее муж, поэтому супруги часто занимались сексом даже, когда дом был заполнен детьми.

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Трейси рассказала, что когда дети были маленькие, то часто спали в их постели. Супругам приходилось креативить и искать места, чтобы заняться сексом – душ, прачечная и тому подобное. Именно постоянная интимная близость является секретом счастливого брака Льюисов. Даже сейчас, когда мужу и жене уже за 60 лет, они занимаются любовью минимум трижды в неделю.



Все дети Льюисов / Фото The Sun

Трейси – моя абсолютная любовь. Она замечательная жена, мать и бабушка. Мы с ней обожаем друг друга. Ночные свидания и занятия любовью поддерживают искру,

– сказал Пит.

Трейси считает, что сейчас Пит такой же сексуальный как в тот день, когда она его встретила. Женщина призналась, что они с мужем влюблены как подростки.