55-летняя женщина забеременела от 24-летнего блогера, который в детстве смотрел на нее по ТВ

55-летняя актриса Алина Лозано и ее 24-летний муж-блогер Джим Веласкеса шокировали пользователей сети новостью о том, что вскоре станут родителями. Сейчас Алина беременна, поэтому супруги в ожидании пополнения.

Пара воспользовалась услугами донора

В ноябре прошлого года пара поженилась. Их маленькая свадьба вызвала бурную реакцию в сети, ведь и мужчина, и женщина являются публичными.

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Поскольку между Алиной и Джимом есть 31 год разницы люди не поняли их отношения. Многие заявили, что Джим с Алиной только из-за денег. Однако пара уверяла, что их чувства – искренние. Теперь они объявили, что ждут ребенка.

Супруги воспользовались услугами клиники, которая подыскала для Алины донора яйцеклетки. Это стоило им около 20 тысяч фунтов стерлингов, однако пара не жалеет о потраченных деньгах.

У меня отношения с Джимом, потому что он самодостаточный человек. Я не поддерживаю его финансово. Он первый пришел с такой моделью работы в сеть и уже зарабатывает свои деньги. Он также работает как профессиональный актер. Мы прекрасная команда в жизни и любви,

– сказала Алина.



Нестандартные супруги объявили о беременности / Скриншот с видео

Маленький Джим смотрел на будущую жену по телевизору

Алиса родом из Колумбии. В 90-х годах она снималась в колумбийских мыльных операх, а потом – в популярных телевизионных шоу. Женщина уже была замужем за коллегой по цеху, но этот брак длился не долго – 3 года.

Джим рос наблюдая за своей будущей женой по телевизору. Он признался, что еще в то время влюбился в Алину и мечтал о встрече с ней.