"Мы мечтаем пожениться": 50-летняя женщина влюбилась в сверстника своего сына

Незнакомцы часто думают, что 50-летняя Чери Салинас является мамой 23-летнего Мики Сворингена. Однако на самом деле женщина и мужчина – влюбленная пара. Их совершенно не беспокоит 27 лет разницы в возрасте.

Любовь сильнее общественного осуждения

Чери и Мики познакомились в Tinder. Они вместе уже год.

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После смерти мужа Чери поняла, что ее привлекают более молодые мужчины. Когда она познакомилась с Мики в приложении, то он сразу ее заинтересовал. Женщина с нетерпением ожидала встречи с парнем.

У Мики раньше не было серьезных отношений, и он знал, что хочет быть с женщиной, старше себя.

Когда я впервые увидел ее, все, о чем я мог подумать, это то, какая она красивая, она была просто такой идеальной,

– сказал парень.



Влюбленным безразлично на осуждение общества / Фото пары

Когда отношения пары стали серьезными, они решили познакомиться с родными. Мама Мики сначала волновалась за своего сына. Она боялась, что старшая женщина просто использует Мики. Однако, когда она встретилась с Чери, то все страхи сразу развеялись. Женщина увидела, что ее сын счастлив.



Мики и Чери мечтают когда-то жениться / Фото пары

Родные Чери также поддерживают ее отношения с молодым бойфрендом. Интересно, что сын Чери – сверстник Мики. Он нормально отреагировал на маминого парня и даже поддерживает с ним дружеские отношения.

Многие незнакомцы осуждают Мики и Чери, однако влюбленные откровенно признаются – им все равно. Более того, пара надеется, что однажды сможет пожениться.