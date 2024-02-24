Эти древние японские концепции помогут вам улучшить отношения

Иногда для того, чтобы улучшить отношения с любимым человеком, достаточно изменить собственное мышление. Мы расскажем о 5 японских концепциях, которые помогут вам взглянуть на отношения по-новому и сделают их лучше.

Чтобы романтические отношения были счастливыми и здоровыми, о них нужно заботиться и наполнять.

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Японские концепции для счастливых отношений

Ваби-саби: ценить несовершенства в жизни

Концепция ваби-саби заключается в понимании того, что в мире не существует ничего идеального, но именно это и прекрасно. Любая неидеальность является уникальной и ее нужно ценить. Если смотреть через призму отношений, то это учит людей принимать своего партнера и быть позитивным. Понимание того, что мы все постоянно меняемся и развиваемся, поможет вам не требовать от партнера быть тем, кем он не является в данный момент.

Моно-но Аваре: осознание непостоянства жизни

Эта японская идиома означает горькую грусть от осознания того, что в природе все временное. Это побуждает наслаждаться вещами, ведь быстротечность времени может их поглотить. В отношениях эта концепция призывает людей ценить каждое мгновение проведенное рядом с любимым человеком.

Соблюдение принципа Моно-но Аваре особенно актуально для украинцев во время большой войны. Никто из нас не знает, какие объятия и слова станут последними. Так что не тратьте время на споры или бессмысленное выяснение отношений. Любите здесь и сейчас.

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Кинцуги: видеть красоту в недостатках

Вообще кинцуги – это традиционный японский метод ремонта керамики. Он заключается в том, чтобы во время ремонта подчеркивать потертости, трещины и другие признаки изношенности предметов. Ведь именно эти недостатки и делают вещь уникальной и добавляют ей истории. В отношениях это означает, что нужно видеть красоту человека сквозь призму его недостатков. Нужно воспринимать партнера таким, каким он есть.



Японская мудрость поможет вам построить счастливые отношения / Фото Pexels

Юимару: ценить семью и друзей

Эта концепция побуждает выстраивать действительно близкие отношения с родными людьми. Идея заключается в том, чтобы заботиться о других, ведь это помогает наладить лучшую связь.

Канша: практикуйте благодарность

Уметь быть благодарным – очень важно, ведь это всегда настраивает на позитив. Романтические отношения благодарность укрепляет, потому что тогда ваш партнер понимает, что вы цените все то, что он для вас делает.