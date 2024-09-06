Сначала напоминал отца: женщина рассказала о браке со старшим на 24 года мужчиной

29-летняя Реалин Солеро с Филиппин никогда не думала, что влюбится в своего коллегу, который старше ее на 24 года. Сначала Реалин даже не обращала внимание на Рейнальдо Макинея, однако впоследствии мужчина покорил сердце девушки своей заботой.

Родные девушки были против этих отношений

Будущие супруги познакомились 9 лет назад на работе. 20-летняя Реалин не смотрела на Рейнальдо как на мужчину, ведь он, по ее словам, "излучал отцовскую энергию".

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Поначалу он настойчиво демонстрировал свои чувства, что меня раздражало. Однако он продолжал проявлять заботу, которой я не чувствовала в своих прошлых отношениях. Шли месяцы, и я поняла, что влюбилась в него,

– рассказала девушка.

У Реалин есть дочь Рианна от предыдущих отношений, поэтому многие родные женщины были против того, чтобы она встречалась с Рейнальдо. Все думали, что Реалин с ним только ради денег, ведь по возрасту мужчина мог бы быть ей отцом. Однако родственники девушки не знали, что у Рейнальдо не было никакого бизнеса или сбережений, Реалин любила его за его самого.

В конце концов семья девушки увидела, что чувства пары настоящие, а Рейнальдо – хороший и ответственный человек. 2 года назад пара поженилась. Рейнальдо относится к Рианне как к родной дочери, поэтому у них прекрасные отношения.



Девушка счастлива в браке со старшим мужчиной / Фото @rea.s.solero

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Лучший муж – старший муж

Реалин откровенно признается, что брак со старшим мужем – это лучшее, что с ней произошло.

Я многому от него научилась. Он для меня не просто муж, но и отец, который всегда напоминает мне, что такое плохое и хорошее. Он всегда относится ко мне с пониманием и никогда не злится,

– добавила женщина.

Хотя Реалин часто критикуют из-за большой разницы в возрасте с мужем, но ей абсолютно безразлично. Она советует всем женщинам брать с нее пример и не считаться с мнением чужих людей.