18-летняя Кейша и 60-летний Димитриос начали встречаться в начале 2022 года и прожили вместе полтора года. Людей, с такой большой разницей в возрасте, объединила любовь к фитнесу.

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Комментаторы считают такие отношения незаконными

Девушка активно делится в своих соцсетях роликами с любимым. Она показывает общие тренировки и просто моменты из жизни.

Пара на тренировке: видео

Однако, не все пользователи понимают такие отношения. Некоторые заподозрили, что взрослый мужчина мог начать отношения с Кейшей, когда она была еще несовершеннолетней. Комментаторы заявили, что Димитриоса следует посадить в тюрьму.

Однако девушка заверила, что "ничего противозаконного" между ними не было. Она заверила, что если бы их отношения вызвали настоящую обеспокоенность, ими бы уже заинтересовались полицейские.

Многие комментаторы также обвиняют Кейшу в том, что она встречается со старшим мужчиной из-за денег.

Пара считает, что все злые комментарии связаны с завистью. Мол, незнакомцы просто завидуют тому, что влюблены такие счастливые и потому им пишут всяческую гадость.

Смотрите видео об отношениях Кейши и Димитриоса:

Вместо того чтобы расстраиваться из-за хейта, девушка еще больше публикует видео с любимым. Она делится подробностями личной жизни, чтобы поддержать других людей, у которых также большая разница в возрасте с любимыми и которые страдают от осуждения общества.

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Я никогда не была подругой его дочери. Мы просто встретились. Так в чем проблема?

– написала девушка.

В комментариях нашлись люди, поддержавшие пару. Многие написали, что у них с любимыми тоже большая разница в возрасте, но это отнюдь не мешает их счастью.