18-річна Кейша та 60-річний Дімітріос почали зустрічатися на початку 2022 року і прожили разом півтора року. Людей з такою великою різницею у віці поєднала любов до фітнесу.

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Коментатори вважають такі стосунки незаконними

Дівчина активно ділиться у своїх соцмережах роликами з коханим. Вона показує спільні тренування та просто моменти з життя.

Пара на тренуванні: відео

Однак не всі користувачі розуміють такі стосунки. Дехто запідозрив, що дорослий чоловік міг почати стосунки з Кейшою, коли вона була ще неповнолітньою. Коментатори заявили, що Дімітріоса слід посадити у в'язницю.

Однак дівчина запевнила, що "нічого протизаконного" між ними не було. Вона запевнила, що якби їхні стосунки викликали справжнє занепокоєння, то ними б вже зацікавилися поліцейські.

Багато коментаторів також звинувачують Кейшу у тому, що вона зустрічається зі старшим чоловіком через гроші.

Пара вважає, що всі злі коментарі пов'язані з заздрістю. Мовляв, незнайомці просто заздрять тому, що закохані такі щасливі, і тому їм пишуть усіляку гидоту.

Дивіться відео про стосунки Кейші та Дімітріоса:

Замість того, щоб засмучуватися через хейт, дівчина ще більше публікує відео з коханим. Вона ділиться подробицями особистого життя, щоб підтримати інших людей, у яких також велика різниця у віці з коханими і які страждають через осуд суспільства.

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Я ніколи не була подругою його дочки. Ми просто зустрілися. То в чому проблема?

– написала дівчина.

У коментарях знайшлися люди, які підтримали пару. Багато людей написали, що у них з коханими також велика різниця у віці, але це аж ніяк не заважає їхньому щастю.