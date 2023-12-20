Стриптизер в дом престарелых: как женщина отпраздновала свой 102-й день рождения

102-летняя Моника Раддик из Великобритании решила в день рождения сделать для себя особый подарок и пригласила стриптизера. Гости были в шоке, когда посреди праздника пришел привлекательный танцор.

Старики обычно празднуют день рождения с тортом и семьей, однако Моника – особенная пенсионерка. Она сделала праздник для всех жителей дома престарелых.

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Пенсионерке нравятся мужчины в форме

В праздничное утро Моника сходила в церковь, а на вторую половину дня запланировала вечеринку с друзьями. Пенсионеры из West Lodge, а также работники заведения были шокированы, когда дверь открыл харизматичный мужчина, который снял с себя футболку и начел танцевать. Моника даже предложила стриптизеру детское масло для лучшего эффекта.



Стриптиз для 102-летней женщины / Фото North News & Pictures Ltd

Кстати, танцовщиком, подарившим старенькой яркие эмоции, оказался муж одной из волонтеров дома престарелых – Адам Прайс.

По-видимому, ей нравятся мужчины в форме. Я рад, что сделал ее день,

– сказал Адам.



Именинница была очень счастлива / Фото North News & Pictures Ltd

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Всю жизнь посвятила другим, поэтому теперь хочет пожить для себя

У Моники никогда не было детей. Она всю жизнь посвятила другим людям и к своим 92 годам ухаживала за братом. Моника заботилась о чужих детях, работала с женщинами в туберкулезном центре. Во время Второй мировой войны она служила в столовой, затем – 25 лет помогала монахиням в монастыре.

В старости Моника захотела сделать что-то приятное для себя и вспомнить молодость. Друзья женщины были только рады такому желанию именинницы, ведь и сами стали свидетелями яркого эротического танца.